I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per falsità materiale un uomo di 38anni che guidava con una patente falsa.

Nel corso dei costanti controlli alla circolazione stradale il 38enne, straniero ma residente in provincia di Cremona, è stato fermato alla guida di un’auto nella zona di via Po e ha fornito ai militari una patente straniera.

Ai militari non è sfuggito che il documento era ben diverso da quelli originali, in quanto aveva alcune incongruenze e dei dati errati. Per questo motivo la patente è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

