“Il Futuro della Nostra Salute”: questo il titolo del libro che verrà presentato venerdì 10 dicembre (ore 18) presso il Teatro Filodrammatici, alla presenza dell’autore, Silvio Garattin, scienziato e farmacologo di fama internazionale, che espone nel volume le proprie proposte concrete per cambiare il Servizio Sanitario Nazionale.

“Anche se il Servizio Sanitario Nazionale è stato fondamentale per la lotta alla pandemia, guai se non ci fosse stato, la tragedia del Covid-19 ha rappresentato una scossa che ha evidenziato molte carenze e ha suggerito a tutti la necessità di un futuro diverso” spiega l’autore. “Per queste ragioni il Ssn ha bisogno di una revisione, che forma l’argomento di questo libro. Una revisione che rappresenta un sogno, il sogno di tutti i cittadini: ma bisogna sognare per ottenere grandi risultati…”.

