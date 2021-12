Due piccoli ma importanti interventi di arredo urbano per ridare dignità ad altrettanti spazi da tempo lasciati andare all’incuria. Uno all’estremità sud della città, in via Argine Panizza, dove ci sono panchine e tavoli rotti e una vegetazione poco curata nel parco intitolato a monsignor Galli. Qui arriveranno presto nuovi arredi e nuove piante, il Comune ha da poco assegnato le forniture alla ditta Corte Verde di Paolo Cortellazzi, per una cifra di 21mila euro. Quindi, nuove sedute e nuove piante e arbusti, a beneficio di una delle poche aree di verde pubblico del quartiere Giordano.

L’altro intervento è invece appannaggio di Aem, che ha individuato la ditta che a breve riparerà il ponticello ciclopedonale di via Sabbie, tra via Sesto e via Castelleone. Gli assi in legno erano da tempo marciti sotto i colpi dell’umidità, rendendo necessario transennare il ponte per cragioni di sicurezza. Molte le lamentele giunte dai ciclisti per il lungo abbandono. I lavori saranno eseguiti da Legnoedilizia Srl di Ricengo per una cifra di 12.500 euro. gb

© Riproduzione riservata