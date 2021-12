X Factor, i Maneskin infiammano la finalissima

I Maneskin infiammano la serata conclusiva di X Factor 2021. Fiamme, colpi di riff e batteria. E poi la voce di Damiamo che rompe il silenzio. Sul palco del Forum di Assago sae la band ed esplode la festa. I Fab Four italiani, fasciati in abiti color crema firmati Gucci e reduci dal successo planetario, tornano a X Factor da superstar, lì dove tutto è cominciato. Stavolta però da superospiti della finalissima, che vedrà i quattro finalisti Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA contendersi la sfida. E si sentono subito a casa Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, accolti dal calore del pubblico, 5.700 persone tornate dal vivo, dopo un anno di stop a causa della pandemia.

Damiano&Co non fanno in tempo a salire sul palco che la platea esplode sulle note di ‘Begging’. Ed è un po’ come tornare alle origini stasera. Con il loro sound crudo, energico e distorto, i quattro partiti alla conquista dell’America strappano applausi tra la folla radunata al Forum di Assago, superospiti della finale di X Factor 2021 assieme ai Coldplay, attesi nel corso della serata. Per Baltimora, Bengala Fire, Fellow e gIANMARIA, stasera i Maneskin sono il modello da seguire, loro, che con il proprio talento hanno scalato le classifiche globali. Appena quattro anni fa la band romana saliva per la prima volta sul palco del talent di Sky per un’audizione. Al banco dei giudici allora c’erano Manuel Agnelli, tra i fan numero uno, Levante, Mara Maionchi e Fedez. Ed è stato quel palco a garantirli il successo ottenuto a colpi di riff e rock n’roll: dopo aver vinto il festival di Sanremo del 2021 con ‘Zitti e buoni, i quattro hanno trionfato all’Eurovision di Rotterdam, e in poche settimane sono seguiti dischi d’oro e platino in oltre 15 Paesi del mondo.

L’incoronazione due mesi fa: prima al Tonight Show di Jimmy Fallon e poi all’Ellen DeGeneres Show. E a Las Vegas quando hanno aperto il concerto dei Rolling Stones ottenendo anche il premio ‘Best Rock” agli Mtv Emas 2021, prima vittoria di un artista italiano in una categoria internazionale, oltre a una candidatura agli American Music Awards 2021 come ‘Favorite Trending Song’ con il brano ‘Beggin’’. Che aggiungere? Un anno di successi, 6 dischi di diamante, 133 platino e 34 oro parlano da soli. Quel che è certo è che dal tetto del mondo al ritorno a ‘casa’, Damiano&co sono la dimostrazione che il talento paga. E tra i 4 finalisti di stasera c’è da scommettere che c’è chi farà di tutto per percorrere le loro orme.