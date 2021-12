Nel pomeriggio di oggi, vemerdì 10 dicembre, l’associazione bresciana Boom è stata a Cremona nello Store di via Solferino – il Thisability USC Store – non solo per fare una donazione economica al progetto Thisability ma anche “per vivere qualche ora dall’atmosfera inclusiva del negozio”.

Per Thisability questo “è un passaggio importantissimo per espandere il concetto innovativo dello Store in altre città ed in altri contesti sociali, nella speranza che si possa propagare il Boom emotivo che ha caratterizzato la nostra città”.

Con l’associazione Boom, presenti allo Store ex calciatori della Cremonese (Rizzardi, Nicoletti, Montorfano, Garzilli, Gualco) pronti poi a tifare i colori grigiorossi contro il Crotone allo stadio Zini.

© Riproduzione riservata