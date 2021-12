Sono 96 i nuovi casi positivi di coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore a fronte dei 3.474 accertati in Lombardia. 161.186 i tamponi effettuati, con l’indice di positività che è dunque del 2,1%.

In aumento i ricoveri nei reparti ordinari (+3, totale 139) e soprattutto in terapia intensiva dove sono cresciuti di 40 (totale 1.124). 21 i decessi in più rispetto a ieri.

