Nei giorni 6 e 9 dicembre l’IIS Torriani ha ospitato i referenti locali di Plastic Free, un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso. L’associazione conta oltre 900 referenti in tutta Italia e si posiziona come la più importante e concreta associazione in questa tematica. Sono impegnati su più progetti, dalla raccolta nelle spiagge e città, al salvataggio delle tartarughe marine, dalla sensibilizzazione nelle scuole ai progetti con i vari Comuni italiani. All’iniziativa hanno aderito le classi 1cinfo,2a chim,2b chim,3a aut,4a mem,5a aut,5a ene,4a lsa e 4b lsa. Il referente scolastico del progetto Gianluca Tonani, insieme alle classi aderenti e con l’aiuto di Plasticfree, organizzerà in primavera un’uscita nelle aree golenali delle Colonie Padane, per raccogliere i rifiuti di plastica trasportati dal fiume Po.

