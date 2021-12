L’amministrazione comunale, la Pro Loco e la Parrocchia di Sospiro, della Unità Pastorale Madre Nostra, propongono una serie di iniziative, a ingresso libero, per festeggiare la tradizionale Sagra di San Siro e per trascorrere insieme il mese di dicembre in vista delle festività natalizie.

Domenica 12 dicembre alle ore 16 presso il teatro comunale andrà in scena lo spettacolo “Il magico elisir”, con Chiara Tambani, Ivano Zambelli e Letizia Bonventre. La commedia per grandi e bambini, a ingresso gratuito con obbligo di green pass, è liberamente ispirata all’opera “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti.

Nel proseguo del pomeriggio, il gruppo ecologico El Muroòn, insieme a volontari e famiglie, organizzerà il passaggio per le vie del paese di Santa Lucia, che incontrerà i bambini regalando caramelle e dolci.

Alle ore 18, nella centrale piazza Rinascimento, si vivrà l’emozionante momento dell’accensione del grande albero di Natale, accompagnato dal lancio delle suggestive lanterne volanti.

Venerdì 17 dicembre, alle ore 21 presso la chiesa di Sospiro, si terrà il concerto del Sixth Pop Gospel Choir, diretto dal maestro Massimo Ardoli, composto da 26 coristi, 4 musicisti e dai solisti Elena Ravelli e Diego Favagrossa. Un repertorio moderno di canzoni pop, italiane e straniere, e delle più belle canzoni natalizie di tutti i tempi, con medley gospel e swing, condurranno il pubblico a entrare nel vivo dell’atmosfera del Natale.

Sabato 18 dicembre la Proloco di Sospiro organizza la gita ai mercatini natalizi di Asiago.

Le proposte sono organizzate in sinergia dall’Assessore alla Cultura Benedetta Fornasari, dal presidente di Pro Loco Sospiro Marco Corsico e dal parroco don Federico Celini, con l’obiettivo di offrire momenti culturali e di divertimento a tutta la cittadinanza, in spirito di condivisione, unità e gioia.

