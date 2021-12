Intervento dell’ambulanza, nel tardo pomeriggio di giovedì, in un’abitazione di via Fabio Filzi al civico 106, di fronte allo stabilimento della Negroni, per soccorrere una donna che si era sentita male. Ad allertare il 118 è stato il marito. Sul posto è stata chiamata anche una squadra di vigili del fuoco per il sospetto che il malore della residente potesse essere stato causato da una fuga di monossido di carbonio. Mentre i medici hanno prestato le prime cure alla donna, i vigili del fuoco hanno effettuato delle rilevazioni all’interno dell’abitazione e spento il gas. L’ambulanza è poi partita per l’ospedale cittadino dove la donna è stata ricoverata.

S.P.

