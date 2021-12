L’Arengario del Comune di Cremona illuminato di arancione, al quale verrà appeso uno striscione arancione largo 1,60 metri e lungo 40 che si estenderà a terra in piazza del Comune. L’installazione, della durata solamente di due ore dalle 17.00 alle 19.00 di oggi, venerdì 10 dicembre, rientra nell’iniziativa del club Zonta Cremona, intitolata “Zonta says No – Orange the world”.

