In che modo hanno operato i mezzi spargisale, e i tempi di intervento sono stati consoni rispetto alle previsioni relative all’abbassamento delle temperature e la conseguente formazione di ghiaccio sulle strade di pertinenza comunale? Se lo chiede la consigliera della Lega Simona Sommi all’indomani del maxi tamponamento in tangenziale, alle 6,30 che ha coinvolto quindi mezzi e provocato una decina di feriti, fortunatamente non gravi.

“Il comandante della Polizia Locale ha consigliato di evitare la tangenziale e di prestare particolare attenzione anche a tutte le strade cittadine, particolarmente insidiose a causa del fondo ghiacciato”, aggiunge la consigliera che presenterà un’interrogazione in proposito. In particolare, viene chiesto al sindaco, “per il tratto di tangenziale interessato dall’incidente, quando sono passati i mezzi spargisale per le operazioni preventive, al fine di garantire la sicurezza per la viabilità, così come previsto dal Piano neve e sale?”

