Elisa Mignani, classe 1997, titolare dell’agriturismo Il Campagnino di Pessina Cremonese, oggi è stata protagonista del collegamento in diretta proposto dalla nota trasmissione di Rai 2. L’occasione è stata la rubrica “Da piazza a piazza”, che ogni lunedì conduce gli spettatori de “I Fatti Vostri” alla scoperta dei territori e delle loro eccellenze. Oggi si parlava del burro di montagna (come nasce, come avviene la lavorazione, le proprietà e particolarità di questo prezioso prodotto), con un collegamento dalla provincia di Bergamo, con la Latteria Sociale Montana di Scalve. Era presente anche la giovane cuoca di Coldiretti-Campagna Amica Elisa che, rispondendo alle domande della conduttrice Anna Falchi, ha mostrato come si preparano i biscotti fatti in casa.

Spigliata e padrona del suo tavolo di lavoro, Elisa ha presentato tutte le fasi di preparazione, a partire da burro, farina e uova, accompagnando l’operazione con il racconto della sua infanzia nella campagna cremonese, quando con la mamma preparava i biscotti, proprio per la giornata del 13 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia. Ha inoltre dato ai telespettatori un curioso consiglio: non limitarsi a gustare i buonissimi biscotti, ma anche utilizzarli come originali decorazioni dell’albero di Natale.

“E’ stata una bella esperienza, sicuramente molto emozionante. Per me una grande novità – sottolinea Elisa Mignani –. Il collegamento avveniva dalla valle di Scalve, tutta innevata. E’ stata anche l’occasione per scoprire, insieme ai telespettatori, la Latteria Sociale Montana, una realtà veramente significativa”. “ Sono sempre felice di poter parlare del mio lavoro di cuoca contadina – aggiunge –. Per me è una professione e una grande passione. Lavorare in agriturismo accanto a tutta la mia famiglia mi dà l’occasione di riscoprire e portare in tavola le ricette delle nostre campagne. Oggi, con orgoglio, ho potuto parlare dei biscotti fatti in casa, come li facevano le nostre nonne”.

“Complimenti a Elisa Mignani e agli amici della Latteria Sociale Montana di Scalve per aver raccontato tutta la bontà e bellezza dell’agricoltura lombarda – sottolinea Coldiretti Cremona –. La nostra regione è un vero scrigno di tesori del gusto ed è preziosa ogni occasione in cui possiamo farli conoscere ed apprezzare”.

