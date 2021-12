Saranno ben 400 i partecipanti al Corso di formazione permanente Facciamo un app, organizzato dal Polo di Cremona del Politecnico di Milano. Questa iniziativa ha riscosso un grandissimo successo soprattutto tra gli studenti di scuola superiore; sono arrivate adesioni non solo da iscritti alle scuole della città, ma anche da scuole di Bergamo, Modena, Vicenza, Gubbio e addirittura da Bari e mentre alcuni dei ragazzi cremonesi seguiranno in presenza il Corso nell’Aula Magna Maffezzoni, tutti gli altri potranno arricchire la propria formazione seguendo il corso direttamente da casa.

L’evento si svolgerà martedì 14 dicembre 2021 e venerdì 17 Dicembre 2021 dalle ore 14:15 alle ore 18:15 ed è rivolto sia agli studenti delle scuole superiori e universitari sia a tutte le persone interessate a “farsi un’idea” di Flutter e delle sue potenzialità. È richiesta solo una conoscenza di base di almeno un linguaggio di programmazione, meglio se ad oggetti.

Dopo una breve introduzione dei problemi relativi alla realizzazione di app mobile, il corso si concentrerà sulla presentazione di Flutter, su cosa serve per realizzare un’app e su come realizzarla, privilegiando un approccio basato su esempi. Si spiegherà la struttura di un’applicazione Flutter e cosa deve fare il programmatore per realizzare un’applicazione completa. L’obiettivo è di presentare una panoramica del framework e di proporre tutti i passi per la creazione di una semplice app d’esempio.

Il corso sarà tenuto da Luciano Baresi, professore ordinario al Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. Luciano è stato anche professore ospite presso l’università dell’Oregon (Usa) e ricercatore ospite presso l’università di Paderborn (Germania). Questo Corso fa parte degli eventi in formazione permanente proposti dal Campus di Cremona nel 2021, sarà erogato sia in presenza sia in modalità online e ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Il programma dettagliato dell’evento e la locandina sono disponibili sul sito www.polo-cremona.polimi.it.

Per maggiori informazioni è possibile inviare un’email a segreteria-cremona@polimi.it.

