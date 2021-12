Appuntamento domani, giovedi 16 dicembre alle 19,30 su Cremona1, per la presentazione del libro realizzato da Matteo Bonetti “Gianluca gonfia la rete”, il racconto della carriera di Gianluca Vialli attraverso una raccolta di cimeli di vario tipo, francobolli, figurine, carte da gioco, che hanno accompagnato in tutto il mondo la carriera del fuoriclasse. Bonetti e Vialli, entrambi cresciuti negli anni Settanta attorno all’oratorio di Cristo Re, dove sono nate amicizie che continuano tuttora, e che si ritroveranno in studio (Gianluca in collegamento da Londra) insieme a tanti ospiti tutti da scoprire.

