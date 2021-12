La prima tappa sarà al quartiere Po, la seconda a Borgo Loreto – San Bernardo, la terza infine al Cambonino. Questo il tragitto che lunedì 20 dicembre, a partire dalle 9,30, faranno alcuni volontari vestiti da Babbo Natale. Nei vari quartieri i Babbi Natale incontreranno bambine e bambini delle scuole infanzia Agazzi, Gallina e Lacchini per scambiare con loro un dolce augurio di buone feste e consegnare ai giovanissimi allievi fiabe, che poi le insegnanti leggeranno, ricevendo in dono disegni a soggetto natalizio.

Denominata Babbi Natale in bicicletta, l’iniziativa è promossa dal Centro Quartieri e Beni Comuni (Assessorato Politiche della Partecipazione) e da CSV Lombardia Sud in collaborazione con FIAB Cremona, il Settore Politiche Educative del Comune e Teatro Itinerante.

Babbi Natale in bicicletta è frutto del lavoro svolto dal Laboratorio territoriale del volontariato dove sono state progettate e costruite molte iniziative territoriali: obiettivo infatti del Laboratorio, attivato nel corso del 2020/21, è la creazione di raccordi tra associazioni e Comitati di quartiere per la coprogettazione di un welfare locale, il più possibile espressione di sinergie tra varie realtà locali, in un’azione finalizzata alla cura della comunità.

