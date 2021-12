Raffica di incidenti – quattro in un’ora e mezza – sul territorio cremonese, nel tardo pomeriggio di giovedì, probabilmente a causa della fitta nebbia che da un paio di giorni non lascia tregua.

Il primo a Dovera, poco prima delle 19, quando due auto si sono scontrate lungo la Paullese, per fortuna senza gravi conseguenze. Poco dopo, sulla strada tra Acqualunga Badana e Paderno Ponchielli, una vettura con a bordo una coppia di ultraottantenni, è uscita di strada, su una curva, probabilmente a causa della scarsa visibilità. I due sono rimasti feriti in modo serio, ma non sembrano essere in pericolo di vita.

Neppure un’ora dopo, intorno alle 20, ennesimo fuori strada, stavolta a Castel Gabbiano, sulla strada per Casale Cremasco, un’altra auto è uscita di strada. In questo caso una persona è rimasta ferita, in modo piuttosto serio, anche se non sarebbe in pericolo di vita. In entrambi gli ultimi due incidenti sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, insieme ai soccorritori del 118. Dei rilievi si occupano i Carabinieri.

Per finire a Cremona, intorno alle 20.40, un quarantenne ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo contro un ostacolo. Fortunatamente senza gravi conseguenze: l’uomo se la caverà con qualche contusione.

lb

