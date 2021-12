“Vogliamo diventare la prima acciaieria al mondo a emissioni zero e completamente circolare”: questo l’ambizioso progetto dell’Acciaieria Arvedi, rivelato dal suo presidente, Mario Caldonazzo. durante la presentazione del dossier “100 Italian Circular Economy Stories”, il punto sull’Italia green, realizzato da Fondazione Symbolia ed Enel Group presentato nei giorni scorsi.

L’acciaieria cremonese, con 5 miliardi di fatturato, 5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici realizzati ogni anno e 4mila persone impiegate, nacque 30 anni fa come evoluzione di un’altra azienda siderurgica, e fu l’implementazione del pensiero del Cavaliere Giovanni Arvedi, maturato in anni di lavoro, ricerca e confronto con università e centri di ricerca nel mondo.

“I risultati ottenuti in questi anni dal gruppo non sono dovuti solo alla tecnologia, ma anche a una forza lavoro dedicata e impegnata a raggiungere gli obiettivi prefissati” ha raccontato Caldonazzo. Obiettivi che ora si fanno più ambiziosi: la grande sfida, infatti, è quella di diventare un’acciaieria green. “Nel 2019 abbiamo lanciato il progetto Impatto Zero” ha spiegato Caldonazzo. Questo significa perseguire in breve tempo tre obiettivi. “In primis la carbon neutrality, che si dovrebbe concretizzare entro il 2022-2023, e che ci porterà a essere la prima acciaieria al mondo carbon neutral”. Questo significa arrivare ad un abbattimento delle emissioni sempre più incisivo, che già si sta perseguendo: “Dal 2018 al 2020 abbiamo già abbattuto le emissioni del 50%. Noi pensiamo che la sostenibilità possa essere un motivo di marketing straordinario” sottolinea il presidente.

Altro obiettivo è quello della Circular economy, ossia arrivare ad una produzione che si basa per oltre il 75% su materie prime riciclate. Infine, terzo ma non ultimo, è quello della Zero waste, ossia la “valorizzazione degli scarti di produzione per il 99%” continua Caldonazzo. “Per ora siamo al 75%. Produciamo ccorie con caratteristiche ottimali per il recupero, che generano un prodotto, Inertex, di grande successo sul mercato”.

© Riproduzione riservata