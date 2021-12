Si rinnova domenica 19 dicembre l’appuntamento con il ‘ Mercatino dei Nonni’ che dal mese di luglio è sbocciato a Pizzighettone nella suggestiva location delle mura

di Porta Crema (stecca Nord). Per l’edizione natalizia e per quelle invernali dell’evento mensile organizzato dal Gruppo Volontari Mura con il coordinamento di Franco Matrangolo e un gruppo di volontari, il Mercatino cambia però location per trasferirsi in quella delle Casematte delle Mura di via Boneschi , per un circuito espositivo interamente al coperto di oltre 2 mila metri quadrati.

I banchi degli espositori che mettono in vetrina oggetti vintage, usati, antichi, curiosità e rarità si potranno visitare nelle Casematte delle Mura di via Boneschi, con

ingresso libero dal Rivellino e fino alla Casamatta 25 . La prima edizione del Mercatino ‘al coperto’ all’interno delle Mura di via Boneschi – al riparo da freddo ed intemperie – registra la presenza di oltre una cinquantina di espositori e si potrà visitare per l’intera giornata con ingresso libero.

Implicito e inderogabile il rispetto delle normative anti-Covid che prevedono sia per espositori e sia per visitatori l’obbligo di Green pass rafforzato, la mascherina