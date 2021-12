Ultimo giorno di attività per l’Hub vaccinale di Cremona nella sua sede di Sapiens, a Castelverde. Da domenica infatti si torna nei padiglioni della Fiera di Cremona che abbiamo visitato in anteprima.

I box sono pronti, le sedie posizionate così come i cartelli all’esterno, in quello che fino a settembre era stato il cuore pulsante della prima campagna vaccinale contro il covid. Con alcune novità: l’ingresso – ad esempio – si troverà ora sul lato ovest, quello tradizionalmente usato per le fiere zootecniche. Sabato 18 giornata clou del trasferimento: ci sarà lo stop per un giorno delle somministrazioni.

Oggi le ultime dosi a Castelverde: presente anche qualche bambino ma per il vaccino antinfluenzale, i più piccoli infatti inizieranno ufficialmente domenica con oltre 600 bambini attesi all’hub. Nel frattempo gli adulti proseguono con la terza dose, e in provincia di Cremona la campagna prosegue spedita. Siamo ancora la terza provincia lombarda (dopo Lecco e Como) per percentuale di popolazione coperta, oltre il 23%, con comuni che già superano il 30%: Sospiro, Soncino, San Bassano.

Giovanni Rossi

