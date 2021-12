Oggi, 18 dicembre, l’Assemblea del Consorzio Irrigazioni Cremonesi, riunita presso la sala

Bonomelli del Centro Pastorale Diocesano, ha approvato il Bilancio preventivo per l’esercizio 2022, con un aumento del 2% del costo del Servizio di Somministrazione del Servizio Irriguo, che si attesta su un valore medio di 34,24 €/l/s oltre IVA 10%.

Nella Relazione d’apertura, il Presidente Brocca ha illustrato l’andamento della Stagione Irrigua 2021, i principali interventi di manutenzione straordinaria che il Consorzio ha realizzato nell’anno, nonché le principali questioni che oggi riguardano le Irrigazioni Cremonesi, tra cui spicca il tema del Deflusso Ecologico.

Il ritorno alle riunioni in presenza ha permesso di consegnare le benemerenze agli ex-dipendenti del Consorzio Ezio Mazzolari, camparo principale di Torre de’ Picenardi, ed Ettore Migliorati, camparo principale di Levata, e di ricordare i colleghi Giuseppe Scanacapra e Jacopo Boniotti recentemente scomparsi.

Nell’occasione è stato anche presentato il Calendario 2022 del Consorzio, realizzato con le fotografie donate da Roberto Musumeci, Angelo Cattaneo, Giovanni Cavagnari, Danio Milanesi e Gian Franco Manfredini, che verrà consegnato come strenna natalizia ai Comuni del comprensorio nonché in parte destinato a sostenere le attività del patto di comunità “Fare legami per vie d’acqua e di terra” il cui capofila è l’associazione “La Libellula” di Cumignano sul Naviglio.

Il Consorzio Irrigazioni Cremonesi, con portata media disponibile di poco superiore ai 53.000 l/s, a fronte di una nominale concessa di 57.779 l/s, svolge il suo compito più importante nell’assicurare l’irrigazione diretta di oltre 60.000 ettari, costituendo una fondamentale realtà nell’economia cremonese.

Fondato nel 1883 da Pietro Vacchelli, il Consorzio acquistò, dieci anni dopo, il Condominio Pallavicino, dell’omonima nobile famiglia, che aveva intrapreso l’attività irrigua nel XVI secolo. In origine costituito su iniziativa di cinquantanove Comuni cremonesi, il Consorzio è governato dall’Assemblea che ogni cinque anni elegge il Consiglio di Amministrazione, del quale oggi fanno parte gli agricoltori: Umberto Brocca (Presidente), Marco Benedini (Vice Presidente), Gianluigi Fiamenghi, Daniele M. Freri, Gianpietro Lena, Paolo Salomoni, Michele Zamboni.

