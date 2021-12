Gravissimo incidente ferroviario poco dopo le 17 di oggi pomeriggio in via San Bernardo. Da una prima ricostruzione, sembra che una donna stesse attraversando i binari al passaggio a livello di Borgo Loreto, quando è stata investita dal passaggio del treno. Sul posto sono immediatamente accorsi Polizia Locale, Polizia di Stato, Polizia ferroviaria e Carabinieri, oltre ai vigili del fuoco. Il convoglio è bloccato sui binari di Borgo Loreto. Sono in corso le indagini e gli accertamenti per capire la dinamica di quanto accaduto.

AGGIORNAMENTO ORE 19 – A due ore di distanza dall’accaduto la linea è ancora bloccata sulla Cremona – Brescia e non sono note le generalità della donna che ha perso la vita. Attorno alle sbarre si sono radunati molti residenti del quartiere, soprattutto romeni, che temono si tratti di una loro congiunta.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata