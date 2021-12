Anche Carlo Malvezzi, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Cremona, ha voluto commentare l’esito delle elezioni per il Consiglio provinciale: “Il centrosinistra non ha più la maggioranza in Provincia, paga la compatezza del centrodestra e una strategia sbagliata, che si trascina da quando ha scelto l’alleanza che ha espresso il presidente. Una scelta di cui adesso il Pd è diventato vittima. Molti dei suoi amministratori non sono andati a votare. Un esempio dello scollamento dal territorio è dato dal Masterplan, fatto uscire in ritardo e autoreferenziale. Ora bisognerà capire se il Pd avrà il coraggio di essere più aperto e disponibile al confronto. Da ultimo, un plauso a tutti i partiti del centrodestra, ma soprattutto all’area moderata che trova espressione in Patelli, la seconda per voti, Sisti e Rossoni”.

“L’esito del voto provinciale – ha aggiunto – ci restituisce un quando chiaro: il centrodestra non solo è maggioranza tra i cittadini ma anche tra gli amministratori ed è pronto ad amministrare il nostro territorio. Voglio per questo ringraziare i tanti amici che hanno dato fiducia ai nostri candidati e dato credito al tanto lavoro fatto insieme. Da oggi inizia una nuova fase che ci porterà ad affrontare con ancor più compattezza le prossime sfide elettorali”.

