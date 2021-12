Anche a Cremona si registra un aumento dei ricoveri in Ospedale per pazienti affetti da Covid-19. La situazione nella struttura è sotto controllo in termini gestionali ma i medici invitano alla prudenza soprattutto in questo periodo in cui la variante Omicron si sta diffondendo e potrebbe trovare terreno fertile nei ritrovi conviviali delle festività natalizie.

“Abbiamo una tendenza all’incremento dei posti letto anche perché facciamo fatica a dimettere alcuni pazienti complicati. Ad oggi ci sono 49 pazienti Covid in Ospedale, 46 ricoverati e 3 in pronto soccorso, meno della metà sono vaccinati. In terapia intensiva i pazienti sono 6” spiega il dottor Angelo Pan, Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ASST di Cremona. Attualmente, le persone vaccinate fra i ricoverati sono soprattutto anziani con patologie pregresse. Va ricordato che i sieri non garantiscono il 100% di protezione dal Coronavirus, ma diminuiscono il rischio di sviluppare una forma grave.

“I dati pubblicati dall’Istituto Superiore di Sanità dimostrano che con i vaccini la mortalità si riduce di 16 volte”, prosegue Pan. L’aumento della curva dei contagi nelle ultime settimane ha impattato poi sul numero di tamponi molecolari eseguiti nel nosocomio, fra chi è segnalato come contatto stretto e chi ha soltanto il dubbio ma preferisce verificare, come conferma il dottor Pan: «Viaggiamo intorno ai 700 tamponi al giorno, con un numero raddoppiato rispetto all’estate; l’aumento si è registrato ad inizio dicembre è proseguito fino ad ora, la scorsa settimana ne abbiamo processati 5.056″.

Federica Priori

