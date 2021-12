Babbo Natale ha pensato ad un carico speciale per i bambini e le famiglie seguite dalla cooperativa il sentiero. E, per rendere più serene le loro festività, si è affidato all’agenzia Casapoint Cremona 2 e a Confcommercio. Per raccogliere oltre tremila giocattoli hanno avuto la collaborazione generosa dei cremonesi. Il “carico speciale”, lasciati a risposo slitta e renne è stato consegnato (con due camioncini pieni all’inverosimile), questa mattina, da Roberto Pianini, agente immobiliare e titolare della realtà che ha promosso questo progetto solidale e Stefano Anceschi, direttore generale della Associazione di Palazzo Vidoni. Con loro l’assessore ai servizi sociali del Comune di Cremona, Rosita Viola. Ad accoglierli, nella sede della Cooperativa, a Casalsigone, piccola frazione di Pozzaglio, Greta Melli psicologa del “Sentiero”.

“Abbiamo voluto chiamare questa raccolta “Dona un gioco .. regala un sorriso”. – conferma Roberto Pianini – E se dobbiamo giudicare dalla felicità e dalla incredulità dei ragazzi che ci hanno aiutato nello scaricare i loro regali davvero non avremmo potuto immaginare un titolo che descrivesse meglio le loro emozioni. E, alla fine, i loro sorrisi sono stati un dono prezioso anche per noi e per quanti ci accolto il nostro appello. Davvero grazie a tutti. Mai, nel lanciare l’iniziativa solidale, avremmo potuto immaginare una generosità così importante e significativa. L’attenzione al prossimo della nostra comunità è, sicuramente, rafforza la fiducia nel futuro”.

“Ringrazio tutti cremonesi – continua – Ma in particolare i miei collaboratori che, con me, hanno dato forma al progetto. Penso a Michela Cavalli, Vittoria Giuliano, Laura Arrigoni, Filippo Borlenghi. Oltre al presidente del Gruppo paolo Feroldi che, da subito, ci ha sostenuto. E ugualmente importante è stato il sostegno e il contributo alla divulgazione e alla raccolta di Confcommercio Cremona e del direttore Anceschi in particolare. E, infine, il Comune che ha impreziosito l’idea concedendoci il patrocinio del Duc”.

“Come Confcommercio abbiamo voluto declinare il Natale in tante belle iniziative di solidarietà. – dichiara il direttore generale Stefano Anceschi – E questa è sicuramente significativa perché si rivolge ai bambini e alle fragilità. Questa raccolta, nata da un nostro associato, ha confermato l’importanza di unire le forze. La pandemia ha ampliato le fasce del bisogno e della fragilità. E, per questo occorre rafforzare la coesione, condividere progetti che sappiano mettere al centro la persona umana, i bambini in particolare”.

“Direttamente seguiamo una sessantina di famiglie – conferma la responsabile del Sentiero – Ma questi doni verranno condivisi con altre comunità, oltre che con i minori non accompagnati ospitati sul territorio. I doni sono davvero moltissimi e, possiamo assicurare, che nessun bambino sarà dimenticato. A ciascuno di loro offrirà un Natale speciale. Spesso l’attenzione si concentra ai bisogni primari, come quello di una casa. Ma anche il momento del gioco è ugualmente importante in un più sereno percorso di crescita. Davvero pensiamo a questo momento come prezioso per noi e per i nostri assistiti”. “Attualmente – continua – gestiamo tre comunità educative per minori, una comunità per minori stranieri non accompagnati, ed ospitiamo nel cremonese, a Cremona e a Crema nuclei familiari e donne con bambini richiedenti asilo provenienti principalmente da Paesi africani ed asiatici. I minori che, a vario titolo, seguiamo attraversano tutte le fasce d’età, vanno da bambini e bambine molto piccoli, in età pre-scolare fino ad arrivare a ragazzi pre adolescenti ed adolescenti. Davvero questa raccolta, per la varietà dei giocattoli donati, saprà rispondere alle esigenze di ciascuno”.

“Grazie a Casapoint agenzia Cremona 2 e Confcommercio perché questa iniziativa è stata anche una occasione di sensibilizzazione ed integrazione con il territorio”. Un plauso al progetto, che gode della collaborazione e del patrocinio del distretto urbano del commercio, è arrivato dall’assessore Viola, chiamata a rappresentare la amministrazione comunale di Cremona. “Grazie a Casapoint e Confcommercio che hanno lanciato il progetto. – spiega – Ancora una volta ha trovato una bella conferma il carattere generoso e attento dei cremonesi. L’attenzione alle fragilità, quando viene affrontata attraverso la collaborazione di pubblico e privato, si eleva a momento di crescita di tutta la comunità”. “Questo progetto – conclude Anceschi – ci invita a fare ancora di più, a rafforzare la consapevolezza del contributo che ciascuno può dare per costruire una società più equale e giusta. Guardare con attenzione ai bambini significa credere nel futuro. Come Confcommercio siamo sempre pronti a fare la nostra parte. Non solo a Natale”.

