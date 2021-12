Ben 10 casi positivi al Covid nella Vanoli Basket Cremona. La notizia è emersa nella giornata di oggi, ricevuti i risultati dei tamponi molecolari effettuati ieri. Tutte positività che riuguardano il gruppo squadra. Tutti i soggetti – fa sapere la società – si trovano in isolamento e stanno seguendo le procedure previste dalle vigenti norme sanitarie.

“Il Club è in contatto con Lega Basket affinché sia valutata la situazione in essere, in vista dell’imminente sfida di campionato con l’Allianz Pallacanestro Trieste in programma domenica 26 dicembre al PalaRadi” evidenzia ancora Vanoli Basket.

