Gli ospiti del Centro Diurno del “Lugi Mazza” di Pizzighettone hanno ricevuto nella giornata di ieri, giovedì 23 dicembre, un doppio augurio speciale. Il comitato locale della Croce Rossa ha infatti donato loro dei piccoli panettoni, confenzioanti in porzioni singole in rispetto delle normative anti-Covid. Ad allietare il pomeriggio degli ospiti anche la visita del Corpo Bandistico Pizzighettonese che, con cappelli da Babbo Natale in testa, ha suonato nel cortile della struttura portando così i propri auguri di Natale.

