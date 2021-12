Intervistato dal direttore di Cremona1 e CremonaOggi Guido Lombardi, il vescovo di Cremona Antonio Napolioni ha fatto un bilancio di quest’ultimo anno, oltre a riflettere sui temi di maggiore attualità e proiettandosi verso il prossimo anno.

“Mons. Delpini – ha detto il vescovo – ci ricorda che dopo un trauma occore una ribailitazione: è un percorso di ribailitazione quello che stiamo affrontando e che è non automatico”. “C’è bisogno – ha aggiunto – di chi si prende cura delle nostre fragilità, quindi l’aspetto sanitario, ma anche quello sociale, umano e della ripresa delle attività produttive ed educative”.

“Il bene – ha aggiunto Mons. Napolioni – ha prevalso di gran lunga su tutto ciò che temevano: la pandemia è contenuta, non siamo tornati in lockdown drammatici come nel 2020. Io stesso ho fatto visite pastorali, alcune parrocchie hanno attivato i grest: sono segnali di vita. Non si tratta di tornare alla normalità, ma di far scorrere la vita anche in condizioni difficili”.

nel video l’intervista completa

© Riproduzione riservata