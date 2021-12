Anche quest’anno, in occasione del Natale, l’ASST di Cremona ha voluto offrire un piccolo pensiero a tutti i ricoverati dell’Ospedale di Cremona e dell’Ospedale Oglio Po.

Sul vassoio del pranzo di Natale ogni degente (circa 500 persone) ha trovato in dono un piccolo panettone e un biglietto di auguri personalizzato «È Natale anche in ospedale».

Un gesto simbolico di vicinanza a chi, purtroppo, si vede costretto a trascorrere le festività in ospedale.

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione di Cirfood.

