Gravissimo incidente a Soncino, dove un ragazzino di 13 anni è stato travolto da un’auto in via Cesare Battisti. Un urto violentissimo che ha sbalzato in avanti il giovane. Le sue condizioni sono apparse da subito preoccupanti.

I soccorritori del 118, arrivati sul posto con ambulanza e auto medica, hanno provveduto a stabilizzare le sue condizioni, prima di trasportarlo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in codice rosso. Il 13enne ha subito un trauma cranico e lesioni a entrambi gli arti inferiori. Il conducente del veicolo, un 71enne, non ha invece avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

Dei rilievi del caso si stanno occupando gli agenti della Polizia Stradale di Cremona, che dovranno chiarire la dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, sembra che il giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito. lb

