La famigerata variante Omicron non ha risparmiato neppure loro, che da ormai due anni combattono in prima linea, con differenti ruoli ma con la stessa identica determinazione: sono 50 i dipendenti dell’Asst di Cremona (sui 2.483 lavoratori totali) che sono stati contagiati dal Covid e che attualmente sono in isolamento. 43 sanitari e 7 amministrativi.

Contagi che, a dispetto di quanto si possa pensare, non si sono verificati in ospedale: non c’è infatti nessun cluster, fanno sapere dall’azienda. Si tratterebbe, quindi, di persone che hanno preso il virus per lo più al di fuori dell’ambito lavorativo.

Per ora si tratta di numeri gestibili a livello di personale, che non creano grandi problemi, ma potrebbero aumentare. Nelle scorse settimane il sindacato Nursing Up aveva lanciato l’allarme: in base ai numeri del report stilato dall’organizzazione sindacale, frutto delle elaborazioni dei dati Iss e Inail, sono 4.684 i professionisti della salute che si sono infettati in dicembre. Questo significa che a livello nazionale si stanno infettando 156 operatori sanitari ogni 24 ore, e di questi ben 128 sono infermieri. lb

