Continuano a crescere i contagi in età pediatrica in tutta la Regione: molti i reparti di pediatria, anche di ospedali vicini a Cremona, come quelli di Brescia per esempio, che non riescono a fare fronte ai numerosi ricoveri per contagi nei più piccoli. In questo senso l’ASST di Cremona è controcorrente, per fortuna.

Il reparto di pediatria, diretto dal dottor Claudio Cavalli, è per ora “sotto controllo”, fanno sapere dall’ospedale. Soltanto due i pazienti pediatrici in isolamento totale mentre il reparto prosegue l’attività normale di una pediatria con le cure e l’assistenza ai bambini per altre patologie che comunque continuano a colpire i più piccoli.

Gli accessi al pronto soccorso pediatrico di bambini sintomatici vengono inoltre regolamentati da tamponi per una maggior sicurezza.

fband

