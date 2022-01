Sono 1.681, su un totale in Regione Lombardia di 52.693, i nuovi casi di positività al Covid in provincia di Cremona. In totale, in Lombardia, sono stati effettuati 230.400 tamponi, con il tasso di positività che si attesta così al 22,9%.

In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+3, totale 229) e negli altri reparti (+99, totale 2.519). 46 i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

