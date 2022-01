Un tripudio di voci e note con scenografie d’effetto, avvolte nelle misteriose tonalità del viola e del blu: si è rivelato un successo il musical “A Christmas Carol” della Compagnia Bit, in scena nel pomeriggio dell’Epifania al teatro Ponchielli che ha registrato il tutto esaurito, segno di come questo genere continui ad attrarre un folto pubblico di adulti e bambini, in cartellone come da tradizione al termine delle feste.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Melina Pellicano, è liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens e ora la rappresentazione, dopo 3 anni di recite per oltre 70mila spettatori, torna in scena con musiche, testi e arrangiamenti originali.

Sul palco c’era un cast di 20 elementi arricchito da 150 costumi, che fra imponenti scenografie ed effetti speciali, ha saputo far rivivere alle famiglie la magia del Natale. Merito del talento degli artisti, ma anche della storia che ancora oggi è intramontabile ed è stata proposta da Melina Pellicano in modo innovativo, aprendo lo spettacolo con il monologo del piccolo Tim che ha il compito di spiegare come stanno veramente le cose.

“Così il Natale -chiarisce la regista- diventa un’occasione per attuare un coraggioso atto di trasformazione, che ognuno di noi vorrebbe fare ma che spesso dimentica”.

F.P.

