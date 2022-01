Il 6 gennaio le suore domenicane di San Sigismondo festeggiano la posa della clausura papale che ha sancito ufficialmente l’inizio dell’esperienza monastica a Cremona nel 2008 con il trasferimento della comunità da Fontanellato, resa possibile grazie al vescovo emerito Dante Lafranconi. Dunque il 6 gennaio saranno celebrati i secondi vespri alle 17.00 nella suggestiva chiesa di San Sigismondo presieduti dal vescovo di Cremona monsignor Antonio Napolioni.

Le monache appartenenti all’ordine dei domenicani sono 17. Oltre alle tante ore di preghiera quotidiana, hanno tempi di studio e di lavoro e di condivisione fraterna. Tutto è sapientemente regolato, alternato, suddiviso in modo da strutturare una vita ordinata e armonica.

Nelle scorse settimane la comunità monastica ha vissuto un importante momento con l’elezione della nuova priora, Madre Lucia Soncini che ha guidato la comunità per gli ultimi 6 anni, ha concluso il suo incarico e in base alle regole monastiche non ha potuto essere riconfermata. A succederle madre Caterina Aliani. La priora resta in carica tre anni e può essere rinnovata per il successivo triennio. Viene eletta da tutta la comunità con voto libero.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata