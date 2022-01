Lettera dell’anci al Governo per la recente graduatoria che ha visto esclusi tanti comuni, tra cui quello di Cremona per il finanziamento della pista ciclabile del Boschetto.

“Questo progetto – spiega il vicesindaco Andrea Virgilio – è stato considerato ammissibile, ma il Governo non ha la copertura complessiva per garantire la finanziaibailità di tutti i progetti”. Per questo Anci chiede di prevedere 900milioni di euro che “darebbero la possibilità a tutti i progetti ammessi di essere sostenuti e finanziati”.

Per quanto riguarda Cremona, al netto del mancato finanziamento della ciclabile del Boschetto, altri 3 “sono andati a buon fine”, spiega Virgilio che aggiunge: “Nell’arco di un paio d’anni stiamo ottenendo risorse importanti su comparti strategici per la nostra città”.

Silvia Galli

