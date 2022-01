Era ubriaco, senza Green Pass e senza mascherina: è finito nei guai un 41enne romeno, S.D., controllato dall’unità di pronto intervento della Polizia Locale in un bar di via Ghinaglia.

Gli agenti sono intervenuti nella serata di giovedì 6 gennaio in seguito a una segnalazione di disturbo della quiete pubblica. All’arrivo della pattuglia, l’uomo ha cercato di eludere il controllo, approfittando della confusione per uscire dal pubblico esercizio.

Gli agenti lo hanno però subito raggiunto, riscontrando lo stato di ubriachezza molesta. Non solo: era sprovvisto di mascherina e anche di Green Pass, e si è rivolto ai vigili con atteggiamento ostile.

L’ispezione al locale ha portato alla luce alcune criticità da approfondire presso l’ispettorato del Lavoro. Il titolare del bar è stato sanzionato per non aver verificato la certificazione ad un avventore, con una sanzione amministrativa da 400 euro. Ben tre i verbali elevati nei confronti del 41enne, per una sanzione totale di circa mille euro, per non aver presentato il green pass, per non aver indossato la mascherina avvicinandosi agli agenti ad una distanza inferiore ad un metro e per l’ubriachezza molesta.

