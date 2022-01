Situazione critica al Pronto Soccorso: a lanciare l’allarme è l’asse di Cremona, che fa appello ai cittadini chiedendo di recarsi presso i reparti di emergenza e urgenza soltanto quando necessario.

“In questi giorni i servizi di Pronto Soccorso stanno di nuovo fronteggiando una situazione critica dettata dall’incremento del contagio da Covid” evidenzia l’amministrazione ospedaliera. “Per tale ragione è molto importante farne un uso appropriato. Per tutte le problematiche non urgenti è bene rivolgersi al medico di medicina generale o al pediatra”.

Secondo appello che giunge da largo Propor è che “il pronto soccorso non può in alcun modo sostituire il servizio tamponi”. Questi vengono eseguiti presso gli Ospedali di Cremona e Oglio Po “nei rispettivi ambulatori, solo in presenza di sintomi e su indicazione del medico di medicina generale o del pediatra”.

