a seguito delle dichiarazioni del consigliere comunale Marcello Ventura, corre l’obbligo di fare alcune precisazioni.

In merito all’andamento del progetto di misurazione puntuale del rifiuto secco-indifferenziato e alla proroga per l’anno 2022 dell’incarico stipulato con ARS Ambiente S.r.l del servizio di supporto tecnico specialistico per l’introduzione della tariffazione puntuale stessa, si precisa che il prolungamento era già inizialmente previsto sin dall’inizio della stesura delle fasi delle attività indicate nel cronoprogramma (GANTT di progetto).

Ad oggi il progetto segue l’andamento delineato a partire dalla definizione di tutte le fasi previste, ottenendo, dai primi dati che sono costantemente valutati e monitorati dal gruppo di lavoro del progetto stesso, risultati positivi in termini di riduzione del rifiuto secco indifferenziato prodotto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

In merito alla determinazione dirigenziale n. 2394/2021 di proroga dell’incarico di supporto tecnico-specialistico, tale atto consiste in un approfondimento a costo invariato rispetto a quello originariamente previsto dall’incarico iniziale, necessario per monitorare l’andamento del progetto ed effettuare le relative simulazioni tariffarie.

La nota del dott. Giorgio Ghiringhelli, Amministratore Unico Legale di ARS Ambiente S.r.l si inserisce in questo quadro, quale passaggio prodromico per procedere con la proroga dell’incarico sino al 18 dicembre 2022, questo per consentire il completamento delle attività rimanenti rispetto a quelle già attuate nel 2021.

Nello specifico, alla data della comunicazione sopra indicata, le attività del progetto proseguono secondo quanto previsto dal cronoprogramma ed è necessario, per garantire la continuità delle attività propedeutiche all’applicazione della tariffa puntuale, prorogare l’incarico fino al 18 dicembre 2022 così da ultimare le fasi di monitoraggio, simulazione e analisi dei dati.

Il monitoraggio del progetto, come previsto, verrà illustrato nell’ambito delle previste sedute dell’Osservatorio Rifiuti e della Commissione consiliare Ambiente.

