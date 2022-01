E’ stato immortalato dalle telecamere un uomo che nei giorni scorsi ha sottratto pacchi di cibo per animali lasciati davanti al canile di via Casello gestito dall’Associazione Zoofili Cremonesi. “Simpatico questo signore che ha preso dal cesto delle donazioni fuori dalla porta del canile due sacchi di crocchette”, scrivono gli esponenti dell’associazione pubblicando un post. “Ricordiamo che non c’è bisogno di rubare, ma basta suonare il campanello se si è in difficoltà e noi vi accogliamo e aiutiamo a braccia aperte”.

