A velocità sostenuta lungo via del Sale per poi schiantarsi contro un cartello della segnaletica stradale e fuggire lasciando il veicolo incidentato in mezzo alla rotatoria con via Portinari del Po: è quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 gennaio, a Cremona e ricostruito agli agenti della Polizia locale da due testimoni che hanno assistito allo schianto.

Tre le persone scese illese dal veicolo e scappate verso il parco al Po prima dell’arrivo di soccorsi e forze dell’ordine. Il veicolo, una Bmw recentemente immatricolata, appartiene ad un’autonoleggio a lungo termine. Contattato dalla Polizia locale, attraverso l’assicurazione dovrà rispondere dei danni provocati dall’uscita stradale dal conducente, la cui identità deve ancora essere verificata.

