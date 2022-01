Sono 188 i pazienti attualmente ricoverati per Covid in provincia di Cremona. Di questi 100 afferiscono all’Asst di Cremona e i restanti a quella di Crema. In totale sono 11 le persone in terapia intensiva, di cui 10 al Maggiore di Cremona e una all’Oglio Po. 12, invece, i semi-intensivi a Crema e 19 quelli ospedalizzati a Rivolta d’Adda.

Nella giornata di oggi, domenica 16 gennaio, sono anche proseguite le vaccinazioni. In tutto, sono state 2.660 le dosi somministrati divise tra Cremona (1.500), Crema (710) e Casalmaggiore (450). Nell’ultima settimana (nel periodo da domenica 9 gennaio a sabato 15 gennaio), i positivi sul territorio provinciale sono stati 7.896, circa il 2,2% della popolazione.

Numeri che, pur rimanendo alti, inducono ad un cauto ottimismo, tanto che secondo le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘M.Picone’, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), basate sulle differenze settimanali della curva dell’incidenza dei positivi totali nelle 107 province, nel territorio provinciale di Cremona – come in altre 27 province – è già stato raggiunto il picco di questa ondata.

