Marco Sperzaga continuerà ad essere il vicecomandante della Poliza Locale della Provincia di Cremona. Sperzaga, già in forza alla Polizia provinciale in qualità di ufficiale era già stato promosso a vicecomandante ed ora l’incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 in seguito ad una deliberazione del presidente della Provincia Paolo Mirko Signoroni. La finalità dell’incarico era quella di “coadiuvare il Comandante in carica – Salvatore Guzzardo – e di garantire il funzionamento del servizio di Polizia provinciale anche in caso di assenza o impedimento del comandante medesimo”. L’incarico era stato conferito al dipendente in considerazione delle “esperienze professionali maturate presso questa Amministrazione”.

