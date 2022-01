Sono 1.828 gli studenti attualmente in quarantena nel territorio cremonese (dato aggiornato al 16 gennaio), 120 le classi e 108 gli operatori scolastici. Il dato è stato reso noto da Regione Lombardia, nell’ultimo report di monitoraggio della diffusione del Covid nelle scuole.

La concentrazione maggiore, come facilmente intuibile, è tra i bambini più piccoli, non vaccinati: 1.080 sono gli assenti per quarantena solo nelle scuole per l’infanzia e nei nidi, distribuiti su 72 classi. Sono invece 75 gli operatori scolastici. Seguono le elementari, dove i vaccini sono comunque ancora poco diffusi e dove le classi in quarantena sono 33, per 522 alunni e 31 operatori scolastici.

La situazione va meglio al crescere dell’età, passando alle fasce con un maggior numero di vaccinati: alle medie solo 4 classi e 63 alunni (nessun membro del personale), mentre le superiori contano 10 classi e 156 alunni (2 operatori scolastici).

