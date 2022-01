Dal 20 gennaio scatta una nuova serie di limitazioni anti Covid: servirà infatti il green pass base per accedere a servizi quali parrucchieri ed estetisti; stessa cosa dal 1 febbraio per i tabaccai, salvo variazioni. Abbiamo sentito il parere di alcuni operatori cremonesi alla vigilia dell’entrata in vigore.

