In occasione della festa patronale di San Bassiano a Pizzighettone torna la vendita dei Fasulin da asporto. Il Gruppo Volontari Mura ha infatti deciso di tornare in Piazza D’Armi per un’uscita “fuori stagione” della tradizionale rassegna gastronomica, che solitamente si tiene in presenza nelle casematte della città murata lungo l’Adda tra ottobre e novembre. I pizzighettonesi e non che vorranno gustare questo piatto tipico della nostra tradizione potranno approfittarne sabato 22 gennaio (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30, fino ad esaurimento scorte. Confezioni surgelate al costo di 7 euro cadauna e in promozione 3 confezioni a 15 euro).

Un piccolo modo per unire la comunità in questo periodo in cui la pandemia ha portato nuovamente alla sospensione di diversi eventi sul territorio: è il caso della “Tripa de San Basiàn”, tradizionalmente organizzata dai Lions e quest’anno rinviata “per garantire la sicurezza, sia dei volontari che degli ospiti, e per offrirvi il miglior servizio possibile. Appena la situazione ce lo permetterà, stabiliremo le nuove date”, hanno dichiarato sui canali social.

Giovanni Rossi

