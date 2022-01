Accesso dal parrucchiere e estetisti soltanto con il green pass: la nuova normativa, in vigore da oggi, 20 gennaio, non ha colto impreparati i titolari e gestori dei saloni cremonesi che già dai giorni scorsi si sono premurati di avvisare via social o whatsapp i clienti della nuova regolamentazione d’accesso. Nessun problema nel controllo in questo primo giorno in città e per ora nessun appuntamento saltato a causa dell’obbligo del green pass.

“Per capire se perderemo clienti è necessario forse aspettare un po’ di tempo”, dicono da Pulcemania in via Dante dove Alessandro, Anna e Ilaria hanno controllato il certificato verde dei clienti dopo aver preso confidenza nei giorni scorsi con l’applicazione per il controllo. Si tratta di una maggior sicurezza per i clienti stessi ma anche per i lavoratori interni al negozio che, in questo tipo di professione, devono venire comunque a contatto ravvicinato con il cliente.

Nel negozio, giovedì mattina presto le persone si sono presentate ordinate e distanziate con il green pass alla mano, pronti per il controllo, agevolando così il servizio degli hair stylist.

