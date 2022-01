Mentre ancora non si conosce lo stato della trattativa in corso ormai da anni tra Comune e società Saba per la gestione del parking interrato di piazza Marconi, il sindaco Gianluca Galimberti annuncia dalla sua pagina Facebook il prossimo avvio dei lavori in quattro grandi parcheggi. “Ci sono quattro parcheggi a corona in città che sono o saranno oggetto di lavori di ampliamento e riqualificazione. Il nuovo parcheggio a 2 piani della stazione (lato Italmark), finiti i lavori (entro l’autunno), garantirà 555 posti gratuiti nel comparto (+343); l parcheggio Lucchini (davanti a San Camillo) sarà oggetto di riqualificazione da parte di Aem: sopra sarà più bello con posti liberi e a pagamento e un’attenzione alla sosta per disabili e sotto finalmente verrà utilizzato.