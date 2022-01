Sono 21.700 i nuovi casi al Coronavirus in Lombardia (ieri 31.164), nelle ultime 24 ore, a fronte di 162.678 tamponi effettuati, su un totale di 29.227.148 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 67 decessi (ieri 82), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 36.527. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 3.396 di cui 267 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 461.552 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 1.477.358 (+39.966). Gli attualmente positivi in totale sono 465.215 (-18.333).

Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 6006, Brescia 3.122, Varese 1.610, Monza e Brianza 1.821, Bergamo 2.351, Como 1.390, Pavia 1.257, Mantova 1.209, Cremona 803, Lecco 666, Lodi 418, Sondrio 427.

Sono invece 138.860 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 171.263) a fronte di 933.384 tamponi effettuati su un totale di 163. 206.585 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati 227 i decessi (ieri 333), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 143.523. Con quelli di oggi diventano 9.923.678 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 2.734.906 (+10.957), 2.713.594 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 19.627 di cui 1.685 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 7.045.249 con un incremento di 131.303 unità.

