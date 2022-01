Prima chiamata con la nazionale maggiore per Marco Carnesecchi e Nicolò Fagioli. I due giocatori della Cremonese infatti sono stati convocati dal ct Roberto Mancini tra i 35 atleti che prenderanno parte a Coverciano allo stage in vista dei playoff di qualificazione al Mondiale in programma a fine marzo. Il raduno è fissato per le ore 12 di mercoledì 26 gennaio al Centro Tecnico Federale e durerà fino a venerdì 28 gennaio. Carnesecchi e Fagioli erano stati già convocati nell’aprile 2019 per uno stage riservato ai giovani.

© Riproduzione riservata