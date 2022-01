È la dottoressa Filomena Bianco il nuovo provveditore di Cremona. La Bianco, siciliana, classe 1968, è giá attiva nel suo ruolo dal 25 gennaio ma al momento sta lavorando a distanza per poi arrivare in città lunedì. In quel giorno incontrerà tutti i suoi collaboratori e lo staff del provveditorato. La conferma della sua nomina direttamente dal provveditore che si è detta curiosa e ansiosa di vedere Cremona, cittá che le è stata descritta come bellissima.

